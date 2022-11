Brenntag bevestigt gesprekken met Univar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brenntag heeft vrijdagavond bevestigd in gesprek te zijn over een overname van Univar Solutions uit het Amerikaanse Illinois. De Duitse chemiedistributeur zei dat de de overname van de Amerikaanse distributeur van speciale chemicaliën besproken wordt, maar dat er nog geen concrete resultaten of afspraken zijn. Het is dus onzeker of er een deal zal komen. Univar had in 2021 een omzet van ruim 9,5 miljard dollar en een nettowinst van 460 miljoen dollar, meldde het bedrijf uit Illinois in zijn jaarverslag. Brenntag lanceerde begin dit jaar een nieuw strategische groeiplan. Voor eind 2026 wil het bedrijf zijn uitgaven aan fusies en overnames verdubbelen tot 400 à 500 miljoen euro per jaar. Brenttag is een concurrent van Azelis en IMCD. Bron: ABM Financial News

