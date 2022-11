Nieuwe commissarissen voor ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML-commissarissen Gerard Kleisterlee (foto) en Rolf-Dieter Schwalb stellen zich niet herverkiesbaar voor een volgende zittingstermijn van de raad van commissarissen van de maker van chipmachines en zullen worden vervangen door nieuwe leden. Dit maakte het bedrijf uit Veldhoven woensdag bekend. Kleisterlee en Schwalb zullen hun zetel op de aandeelhoudersvergadering van 26 april 2023 voor laatst innemen. ASML draagt Nils Anderson voor als nieuwe commissaris, met de intentie dat hij ook voorzitter wordt. Daarnaast is Jack de Kreij een tweede kandidaat om lid te worden van de raad. Beide nominaties worden op de vergadering van eind april ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd. De Kreij was onder meer CFO bij Vopak en is nu commissaris bij TomTom, Wolters Kluwer en Boskalis. Andersen zit in de raad van commissarissen van Unilever en AkzoNobel, maar zal dit laatste commissariaat opgeven voor hij die bij ASML aanvaardt. Anderssen werkte in het verleden ook bij Moller Maersk en Carlsberg. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.