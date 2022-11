Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in een afwachtende markt die te maken heeft met relatief korte handelsweek. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 434,91 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,3 procent naar 14.419,69 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 6.641,91 punten. De Britse FTSE steeg 0,8 procent naar 7.433,43 punten. Bij gebrek aan richtinggevend nieuws wachten beleggers op de notulen van de laatste rentevergaderingen van de Amerikaanse en Europese centrale banken, die respectievelijk op woensdag en donderdag worden gepubliceerd. Olie noteerde dinsdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 80,31 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 87,76 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. "Hoewel er nog de nodige risico's zijn met betrekking tot de heropening van de Chinese economie na de coronacrisis, verwachten we dat de oliemarkt krapper wordt in de komende maanden en dat de olieprijzen verder zullen aantrekken", aldus analisten van UBS Global Wealth Management. UBS mikt voor 2023 op een Brent-prijs van 110 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0282. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0265 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0235 op de borden.



Bedrijfsnieuws DSM en het Zwitserse Firmenich hebben vandaag het biedingsbericht gepubliceerd, na goedkeuring van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten daarvoor. De aanmeldingstermijn voor aandeelhouders DSM loopt van woensdag 23 november tot en met 31 januari 2023, met een optie op verlenging. De koers van het aandeel DSM noteerde 2,8 procent lager. Koersen van energieaandelen vonden vanochtend de weg omhoog, nadat Saoedi-Arabië geruchten ontkende dat het samen met oliekartel OPEC een verhoging van de olieproductie overweegt. De olieprijs herstelde met 0,7 procent tot 80,60 dollar. Eerder daalde de Brent-prijzen nog tot het laagste niveau sinds januari, zo merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op. Zo won de koers van het aandeel Shell in Amsterdam 3,3 procent en van TotalEnergies 3,5 procent. In Parijs en Frankfurt noteerden op beide vloeren dertien koersen onder de hoofdaandelen onder de slotnoteringen van maandag. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,4 procent tot 3.949,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.700,28 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.024,51 punten. Bron: ABM Financial News

