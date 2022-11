Beursblik: veel olie onderweg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse olievoorraden zijn momenteel erg laag, maar dat is gerekend zonder de hoeveelheid olie in tankers, deels voor opslag en deels voor transport. Dat stelde UBS maandag in een rapport. De voorraden 'ter water' zijn volgens UBS recent sterk gestegen, tot het hoogste niveau in meer dan twee jaar tijd, wat kan leiden tot stijgende voorraden op het land. Een toenemende export van ruwe olie door OPEC-landen en de verkoop van Amerikaanse strategische olievoorraden zouden hebben bijgedragen aan de grote hoeveelheid olie in tankers op zee op dit moment. Ook het feit dat Russisch olie langer onderweg is nu het niet meer naar de EU mag stromen, speelt een rol. De olieprijs staat momenteel op het laagste niveau sinds begin oktober, door zorgen over verdere renteverhogingen door centrale banken en aanhoudende coronalockdowns in China. Toch blijft UBS optimistisch over de olieprijs, die in de komende maanden weer boven 100 dollar voor Brent-olie zal stijgen, omdat de VS gaan stoppen met de verkoop van de strategische voorraad, terwijl de boycot van Russische olie in Europa begint. Ook voorziet UBS een stijgende vraag naar olie en een productieverlaging door OPEC+. Bron: ABM Financial News

