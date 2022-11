Vopak aan de slag met Petronas Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft een intentieverklaring getekend met de Maleisische oliemaatschappij Petroliam Nasional Berhad, kortweg Petronas, over een samenwerking. Dit maakte Vopak maandag voorbeurs bekend. De twee bedrijven gaan samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het vlak van opvangen, transporteren en opslaan van CO2 in Zuidoost Azië. Zo wordt er onder meer gekeken naar de opslag van CO2 van een terminal van Vopak in een nog te ontwikkelen opslagfaciliteit van Petronas. Financiële details werden niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

