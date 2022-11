Beursblik: rotatie biedt kansen voor RELX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel RELX kan profiteren van een rotatie op de aandelenmarkten. Dit menen analisten van Credit Suisse. "De recente rotatie is een kans", aldus de zakenbank. Het aandeel RELX heeft de afgelopen week meer dan gemiddeld te lijden gehad van een brede rotatie naar meer cyclische aandelen, met een koersverlies van 7 procent. En dit is nog verre van goedgemaakt. Credit Suisse wees vrijdag op de daling van de Amerikaanse tienjaarsrente die in dezelfde periode terugliep van 4,2 procent naar 3,8 procent. RELX, dat een stijgende autonome omzetgroei biedt, is volgens de bank een kansrijke kandidaat voor de lange termijn. Daarbij wees Credit Suisse vrijdag ook op het herstel in het verzekeringssegment. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een sterk herstel in de vraag naar autoverzekeringen dat dochter en data-onderzoeksbureau Lexis Nexis Insurance Meter in het derde kwartaal van dit jaar registreerde. Tevens wees Credit Suisse op de flinke prijsstijgingen van polissen. Credit Suisse heeft een Outperform advies voor het aandeel RELX met een koersdoel van 28,28 Britse pond. Vrijdag noteerde het aandeel op een groen Damrak 0,9 procent hoger op 26,03 euro. Bron: ABM Financial News

