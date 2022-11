Beursblik: Goldman Sachs zet Unibail op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft vrijdag het advies voor vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield verlaagd van Neutraal naar Verkopen. Het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 44,00 euro naar 39,00 euro. De analisten voorzien een verzwakkend consumentenklimaat in Europa, hetgeen de groeivooruitzichten en de margeverwachtingen voor retailers negatief zal beïnvloeden. Hierdoor zal de leegstand oplopen, waardoor de waarde van het vastgoed van Unibail, die al onder druk staat door de gestegen rente, verder zal dalen. Door de macro-economische onzekerheden zullen ook de desinvesteringsplannen vertraging oplopen, waardoor het versterken van de balans meer tijd in beslag zal nemen. Goldman Sachs verwacht dat Unibail pas op zijn vroegst in 2026 weer dividend zal uitkeren. Overigens verwachten de analisten niet dat de liquiditeit of de solvabiliteit van Unibail een probleem worden, gezien de convenanten en de looptijd van de uitstaande schulden. Wel is er een risico dat kredietbeoordelaars de rating voor Unibail zullen verlagen. Het aandeel Unibail sloot donderdag bijna twee procent lager op 52,12 euro. Bron: ABM Financial News

