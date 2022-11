Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, waarmee ook vandaag de belegger weer wat geld van tafel haalt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een daling van 0,4 procent op 428,50 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 14.234,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,8 procent met een stand van 6.553,27 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.305,87 punten.

"Beleggers nemen wat winst na forse aandelenrally in de afgelopen weken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De inflatie van de eurozone kwam in oktober op maandbasis uit op 1,5 procent, conform een voorlopig cijfer. In september bedroeg de inflatie op maandbasis 1,2 procent. De inflatie op jaarbasis liep vorige maand op naar 10,6 procent tegen 9,9 procent in september en bij een eerder gemelde 10,7 procent.

In de Amerikaanse markt gaat de aandacht donderdag uit naar de wekelijkse steunaanvragen, de woningbouwcijfers over oktober en de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia over november. De verwachting voor de steunaanvragen is een stabiele 225.000.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard en Fed-bestuurder Michelle Bowman. Jeremy Hunt, de Britse minister van financiën sinds halverweg vorige maand, levert vandaag de herfstnota in.

Olie werd donderdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 85,03 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 92,50 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0341. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0383 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0402 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Siemens heeft in het afgelopen kwartaal de winst ruim zien verdubbelen. In alle divisies trok de omzet aan. Siemens wil een dividend voorstellen van 4,25 euro per aandeel, terwijl het bedrijf een jaar eerder nog 4,00 euro per aandeel uitkeerde. Voor het nieuwe boekjaar verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei, exclusief wisselkoerseffecten en portefeuillewijzingen, van 6 tot 9 procent. Het aandeel Siemens noteerde 6,6 procent hoger in koers.

Thyssenkrupp heeft over het gebroken boekjaar 2021/2022 meer omzet geboekt en de orderinstroom met ruim 10 procent zien oplopen. De onderneming deed een dividendvoorstel van 0,15 euro per aandeel Thyssenkrupp. Het aangepaste EBIT-resultaat zal het komende boekjaar naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van 500 tot 1 miljard euro. Dit was afgelopen jaar nog 2,1 miljard euro. De koers van het aandeel noteerde 1,8 procent lager.

In Amsterdam verloor de koers van het aandeel NN Group 6,6 procent. Voorafgaand aan een beleggersdag in Londen kwam NN met nieuwe doelstellingen en die stelden teleur. De beoogde kapitaalaanwas van 1,8 miljard euro in 2025 is ruim lager dan de 2,0 miljard euro die JPMorgan had ingecalculeerd. En de minimale aandeleninkoop van 250 miljoen euro per jaar is ook een tegenvaller, en verklaart de negatieve koersreactie volgens de bank.

Met de verliezen op de Europese beursvloeren van donderdag lieten in Parijs slechts zes aandelen een koersplus zien, in Frankfurt tien.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,8 procent tot 3.958,88 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.553,70 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 11.183,66 punten.