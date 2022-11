ForFarmers past financiële doelstellingen aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft de strategie voor 2025 op een aantal punten aangescherpt, naar eigen zeggen om beter te kunnen inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden' Dit bleek donderdag uit een persbericht van de producent van veevoer. ForFarmers streeft nu naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van ten minste 10 procent in 2025, onverwachte gebeurtenissen buiten beschouwing gelaten. De onderneming doet afstand van de jaarlijkse doelstellingen voor de ontwikkeling van de onderliggende EBITDA, gezien de veranderende markten. ForFarmers wees op belangrijke beleidsmatige beslissingen die aanstaande zijn en de aanhoudende geopolitieke en macro-economische onzekerheden. Het dividendbeleid blijft gelijk en is erop gericht een contant dividend uit te keren van tussen de 40 procent en 60 procent van de onderliggende winst na belasting. Strategie en principes ForFarmers legt meer verantwoordelijkheid bij het lokale management om dichter op de markt te kunnen opereren. Daarnaast komt er een accent te liggen op een gedifferentieerd productaanbod en duurzame oplossingen. Ook wil ForFarmers zich richten op de samenwerking tussen de ketenpartijen in de verschillende markten en op prijsbeleid. Bron: ABM Financial News

