Europese beurzen hoger richting het weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend hoger geëindigd maar de rally van een dag eerder kreeg geen overtuigend vervolg. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,1 procent op 432,26 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,6 procent naar 14.224,86 punten. De Franse CAC 40 won ook 0,6 procent bij een stand van 6.594,62 punten. De Britse FTSE sloot 0,8 procent lager bij een slot van 7.318,04 punten, onder meer door een sterker wordend pond sterling.

"De reactie op de beurzen is veelzeggend over het grote belang dat wordt gehecht aan het [Amerikaanse] inflatiecijfer. En dat is ook niet zo vreemd als je nagaat dat de koersdaling van wereldwijde aandelen dit jaar geheel is te wijten aan de lagere waarderingen als gevolg van de sterk opgelopen rentes", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Toch waarschuwt Bank of America dat het optimisme over de economische vooruitzichten overdreven is. Sinds eind september stegen aandelen met zo'n 10 procent en dat was nog voor de meevallende inflatiecijfers uit de VS. Bank of America rekent erop dat wanneer de order-achterstand die de productie nu nog stuwt, verdwijnt, de economische activiteit meer in lijn zal liggen met de onderliggende zwakke vraag.

De analisten verwachten dat de markten dan zullen dalen en dat centrale banken zich dan meer zorgen gaan maken over de groei dan de inflatie.

"We denken dat de groeiverwachtingen van de markt zullen worden teleurgesteld", aldus Bank of America. "We blijven negatief over Europese aandelen."

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Britse economie in het derde kwartaal minder sterk is gekrompen dan verwacht. De consumentenprijzen in Duitsland zijn in oktober conform voorlopige data met 0,9 procent gestegen op maandbasis. Op jaarbasis kwam de inflatie uit op 10,4 procent. Dat was in september nog 10 procent.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0319. WTI-olie werd 3 procent duurder nadat China toch een aantal coronabeperkingen versoepelde.



Bedrijfsnieuws

Daimler Truck heeft in het derde kwartaal de resultaten fors zien aantrekken, ondanks de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen en de tegenwind door de hoge grondstof- en energieprijzen, en verhoogde de outlook voor dit jaar. Het aandeel daalde licht.

Prosus deed in Amsterdam goede zaken, nadat Tencent tijdens de Aziatisch handel 11 procent steeg. Prosus won zo'n 7 procent.

In Parijs deden Unibail-Rodamco-Westfield en ArcelorMittal goede zaken, met winsten van ruim 5,5 procent. Ook luxemerken als Kering, Hermes an LVMH zaten in de lift.

Teleperformance was koploper, met een plus van ruim 9 procent. Donderdag stond het aandeel nog stevig onder druk. Thales belandde onderaan in de CAC 40 met een verlies van ruim 8 procent.

In Frankfurt stegen Adidas, Puma en Zalando 6 tot 12 procent. Deutsche Telekom was hekkensluiter in de DAX met een verlies van 3 procent. KPN daalde zo'n 2,5 procent in Amsterdam.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, waarbij de Dow een procent verliest, terwijl de Nasdaq duidelijk in het groen noteert.