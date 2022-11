Envipco geselecteerd in Hongarije Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco is door het Hongaarse conglomeraat MOL Group Hungary geselecteerd als één van de twee voorkeursleveranciers van statiegeldmachines. Dit maakte de fabrikant vrijdag bekend zonder financiële details te vermelden. Voor Envipco betekent dit dat het bedrijf in 2023 en 2024 een deel van de statiegeldapparaten zal gaan leveren. Het gaat om een eerste order van circa 2.300 machines, aangevuld met circa 2.000 machines in de jaren erna als onderdeel van een verdere landelijke uitrol. Hongarije staat aan de vooravond van een landelijke statiegeldactie die in 2024 van start gaat. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.