Meta ontslaat 13 procent personeel

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms gaat circa 13 procent van het personeel laten vertrekken. Dit meldde CEO Mark Zuckerberg van het moederbedrijf van Facebook woensdag. Meer dan 11.000 werknemers zullen het bedrijf door deze ingreep verlaten. Het is volgens Zuckerberg één van de moeilijkste beslissingen die er in de geschiedenis van Meta zijn genomen. "We nemen ook een aantal andere aanvullende maatregelen om 'leaner' en efficiënter te worden". Zo zal Meta de komende maanden en ook in het eerste kwartaal van 2023 geen nieuw personeel aannemen en kijkt het kritisch naar bonussen. Volgens Zuckerberg heeft hij verkeerd ingeschat dat de versnelling naar online en e-commerce, die werd ingezet tijdens de coronapandemie en voor een enorme omzetgroei zorgde, blijvend zou zijn. Met die verwachting in het achterhoofd besloot Meta fors te investeren. "Helaas verliep dit niet zoals ik had verwacht." "Niet alleen keerde de online verkoop terug naar de oude trends, maar de macro-economische neergang, toegenomen concurrentie en het verlies van advertenties hebben ervoor gezorgd dat onze inkomsten veel lager zijn dan ik had verwacht", aldus de oprichter. Iedere werknemer krijgt spoedig een email waarin staat wat de maatregelen voor hem of haar betekenen. Bron: ABM Financial News

