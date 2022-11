Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag na de publicatie van een kwartaalupdate van Aalberts over de eerste tien maanden van dit jaar, het koersdoel verlaagd van 51,00 naar 48,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een analistenrapport van de bank. Degroof Petercam verlaagde de taxaties "bescheiden", vanwege meer uitdagingen op macro-economisch vlak. Volgens de bank laat het bedrijf verder een aanhoudend goede gang van zaken zien, ofschoon na de zomer een zekere vertraging wordt voorzien. Degroof Petercam merkte woensdag op dat verstoringen in de aanvoerketen aanhouden en verwacht dat Aalberts daarop aanvullende efficiencymaatregelen treft, ook in aanloop naar 2023 en daarom herstructureringskosten moet maken. Daarnaast wees Degroof op lagere waarderingen voor sectorgenoten, hetgeen ook reden was om het koersdoel voor Aalberts ook te verlagen, net als de oplopende rente. Op een rood Damrak noteerde het aandeel Aalberts 1,1 procent hoger op 37,12 euro. Bron: ABM Financial News

