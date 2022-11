Franse waakhond beboet Essilor voor tegenwerken e-commerce Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) De Franse mededingingswaakhond heeft Essilor International en moederbedrijf EssilorLuxottica boetes opgelegd van in totaal ruim 96 miljoen euro, voor het tegenwerken van de online verkoop van contactlenzen in Frankrijk. Dat maakte de Autorité de la concurrence dinsdag bekend. De boete voor Essilor International bedraagt 81 miljoen euro en voor het moederbedrijf EssilorLuxottica, dat minder lang bestaat, 15,4 miljoen euro. Tussen 2009 en 2020 bediende de contactlenzenreus zich van verboden handelspraktijken, concludeerde de toezichthouder na invallen bij bedrijven en gesprekken met de voornaamste belanghebbenden in de sector. Essilor International is de grootste fabrikant en distributeur van contactlenzen in Frankrijk, met een dominante marktpositie in het thuisland. Het bedrijf is ook wereldmarktleider. Aan het begin van het millennium werden de regels rond contactlenzen in Frankrijk versoepeld om de online verkoop te bevorderen en de prijzen te laten dalen, omdat die hoger waren dan in naburige landen. Vanaf 2009 weigerde Essilor echter zijn merklenzen te leveren aan onlineverkopers en deze mochten ook niet communiceren aan hun klanten dat hun lenzen door Essilor waren gemaakt. Ook gold er bij online verkoop geen garantie. Begin dit jaar nam Essilor het Nederlandse GrandVision over. Bron: ABM Financial News

