Adidas bevestigt komst nieuwe CEO

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas benoemt Bjorn Gulden, de huidige CEO van rivaal Puma, als nieuwe topman. Dit meldde de Duitse kleding- en schoenenretailer dinsdag. De vertrekkende CEO Kasper Rorsted treedt aanstaande vrijdag terug en wordt tijdelijk opgevolgd door Adidas CFO Harm Ohlmeyer. Gulden neemt het roer over op 1 januari 2023, aldus Adidas. Vorige week meldde Adidas al dat het in gesprek was met Gulden, waarop het aandeel vrijdag met ruim 20 procent steeg. Dinsdag stijgt het aandeel Adidas 2 procent, terwijl Puma een procent daalt. Bron: ABM Financial News

