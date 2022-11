Heijmans handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft woensdag de omzet- en resultaatverwachting voor heel 2022 gehandhaafd, terwijl voor volgend jaar stabiele resultaten worden verwacht. Dit meldde de bouwer in een update over het derde kwartaal. Het bedrijf verwacht daarmee dat de resultaatvorming in de eerste helft van dit jaar zich ook in de tweede jaarhelft doorzet. "De omzet en onderliggende EBITDA liggen op koers", aldus de bouwer. "Mede dankzij adequaat en structureel ingebed risicobeheer heb ik er vertrouwen in dat de ontwikkeling van onze omzet en resultaat in lijn blijven liggen met de outlook die wij hebben afgegeven voor heel 2022", aldus topman Ton Hillen woensdag, die van solide prestaties sprak in het afgelopen kwartaal. Hillen zegt er tot op heden "grotendeels" in te slagen om de hoger inkoopkosten middels indexeringsafspraken door te berekenen in de verkooprijzen. "Dit is grotendeels te danken aan de inzet en het aanpassingsvermogen van onze mensen", aldus de topman, die heeft besloten om deze maand 500 euro bruto extra te geven aan het personeel. De orderportefeuille groeide in het derde kwartaal tot 2,4 miljard euro. Dit was eind juni nog 2,2 miljard euro. Heijmans verkocht tot dusver dit jaar met 1.304 wel minder nieuwbouwwoningen. In dezelfde periode een jaar eerder verkocht Heijmans namelijk 1.721 nieuwe woningen. Verder liet de bouwer weten dat de kaspositie en solvabiliteit “onverminderd sterk” blijven. Outlook voor 2023 Ook komend jaar verwacht Heijmans dat de marktomstandigheden uitdagend en volatiel blijven. "De solvabiliteit blijft sterk en wij zullen dit jaar onze sterke netto kaspositie verder verbeteren. Met een goed gevuld orderboek en op basis van het woningentekort, de verduurzamingsopgave, de energietransitie, de verwachte infrastructurele vervangings- en renovatieopgave en het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma blijven de onderliggende fundamenten van onze sector in Nederland onverminderd sterk", aldus de topman. Per saldo verwacht Heijmans voor 2023 dat de omzet op niveau blijft tegenover dit jaar en dat de onderliggende EBITDA van de bedrijfsstromen binnen de strategische streefmarges blijft, te weten 4 tot 6 procent voor Bouw & Techniek en Infra en 6 tot 8 procent voor Vastgoed. Bron: ABM Financial News

