Veon wil Russische activiteiten verkopen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Veon is een verkoopproces gestart voor zijn Russische activiteiten. Dat maakte het telecombedrijf met een beursnotering in Amsterdam woensdagochtend bekend. Veon zegt verschillende mogelijkheden te bekijken om ervoor te zorgen dat de uitkomst van het proces voor alle stakeholders, klanten en kredietverstrekkers optimaal is. Bron: ABM Financial News

