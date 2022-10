Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 38,00 naar 34,00 euro met een onveranderd Houden advies. Volgens analist Frank Claassen worden de sterke prestaties in het professionele segment overschaduwd door de magere prestaties in het consumentensegment. Per saldo was de aangepaste EBITA afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht. Maar Signify verlaagde de outlook voor heel 2022 vanwege de onzekere macro-omstandigheden en aanhoudende zwakte in het consumentensegment en in China. "In onze optiek zal het uitdagend worden om de marges te verhogen nu de zwakkere macro-omstandigheden ook de professionele markt zullen raken en de consumentenmarkt nog verder kan verslechteren", aldus Claassen. De analist wijst wel op de koersdaling van meer dan 35 procent in de afgelopen 12 maanden, waardoor Signify, ondanks de onzekere vooruitzichten, niet erg duur is geprijsd. "We blijven daarom bij ons Houden advies." Het aandeel Signify daalt vrijdag 2,0 procent naar 27,75 euro. Bron: ABM Financial News

