Beursblik: Brunel presteert beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Brunel zijn beter dan vooraf ingeschat. Dit concludeerde ING vrijdag in een analyse van de resultaten van de detacheerder over het derde kwartaal. ING zag vooraf het bedrijfsresultaat (EBIT) in het derde kwartaal uitkomen op 16,0 miljoen euro, maar die prognose passeerde Brunel met 17,4 miljoen euro. De omzet steeg in het derde kwartaal naar 301,8 miljoen euro. ING rekende op 295,6 miljoen euro ING verwacht op basis van uitblijvende verzwakkingen in de trend dat het resultaat in vierde kwartaal van het jaar op zijn minst gelijk uitkomt aan dat over dezelfde periode een jaar eerder, ondanks dat er dit kwartaal minder werkbare dagen zijn. Dit kan volgens de bank voor het gehele jaar tot een EBIT van 59 tot 60 miljoen euro leiden, waar ING nu nog 57,5 miljoen in de prognose heeft staan. De analistenconsensus ligt nog iets lager, op 56,8 miljoen euro. Brunel gaf vrijdag geen concrete outlook mee. ING herhaalde het koopadvies voor het aandeel Brunel met een koersdoel van 16,00 euro. Brunel noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,6 procent hoger op 9,61 euro. Bron: ABM Financial News

