Meer omzet en resultaat voor Corbion

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet en het resultaat zien oplopen, maar de marge 100 basispunten zien dalen. Dit bleek donderdagochtend uit de cijfers van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën. De netto-omzet steeg over de verslagperiode met 35,5 procent naar 1.080 miljoen euro. Autonoom betekende dit een stijging met 23,8 procent. Alle divisies droegen bij aan deze stijging, volgens CEO Olivier Rigaud, maar de topman merkte wel zwakte op in PLA. Het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA) steeg met 25,8 procent tot 142,8 miljoen euro, autonoom een plus van 7,1 procent. De bijbehorende marge daalde echter van 14,2 naar 13,2 procent. Outlook De omzetgroei voor dit jaar wordt door Corbion nog altijd geschat op 20 tot 25 procent autonoom. Deze groei is volgens het bedrijf vooral te danken aan prijsverhogingen en een betere mix. De aangepaste EBITDA-marge komt naar verwachting nog altijd uit aan de onderkant van de bandbreedte van 12 tot 15 procent. Corbion herhaalde ook prognose voor de investeringen, die dit jaar uitkomen op 200 tot 230 miljoen euro. Het aandeel Corbion sloot woensdag op 26,84 euro. Bron: ABM Financial News

