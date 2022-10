Beursblik: Citi Research verlaagt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft woensdag het koersdoel voor Prosus verlaagd van 78,00 naar 66,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van Citi keken nog eens naar de korting op het aandeel en de liquiditeitspositie van de investeerder. Zij gaan ervan uit dat de verliezen uit e-commerce in 2023 groter zullen zijn, maar dat deze verliezen deels worden gecompenseerd door het feit dat Prosus zal profiteren van hogere rentes. Het koersdoel werd vooral verlaagd, nadat de beursgenoteerde belangen van Prosus minder waard werden. De korting op het aandeel Prosus is weer boven de 40 procent en ligt op het hoogste niveau sinds de start van het inkoopprogramma van eigen aandelen in juni. De piek lag evenwel in mei, toen was de korting op het aandeel meer dan 60 procent, zo merkte Citi op. De liquiditeitspositie van Prosus blijft volgens Citi evenwel sterk en de investeerder heeft in potentie een oorlogskas van 11 miljard dollar. Citi verwacht niet dat de resultaten, die op 23 november verschijnen, een aanjager zullen zijn voor het aandeel, onder meer door de piek in de e-commerce-verliezen. De beleggersdag op 6 december kan evenwel een kans zijn om meer inzicht te krijgen in de weg naar winstgevendheid en naar een hogere waardering. Het aandeel Prosus steeg woensdagochtend met 2,2 procent tot 42,67 euro. Bron: ABM Financial News

