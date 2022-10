American Express gunstiger gestemd over winstgevendheid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft de bandbreedte voor de verwachting van de winst per aandeel voor dit jaar intact gelaten, maar voorziet nu dat deze aan de bovenkant daarvan kan uitkomen. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse creditcardmaatschappij. Die bandbreedte voor de winst per aandeel blijft 9,25 tot 9,65 dollar. Analisten van FactSet gingen overigens al uit van 9,92 dollar. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef staan op een groei van 23 tot 25 procent Het bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt bij een licht hogere winstgevendheid. De omzet steeg op jaarbasis van 10,9 miljard dollar naar 13,6 miljard dollar en dit was licht boven de analistenverwachting. American Express boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,9 miljard dollar, ofwel 2,47 dollar per aandeel. Vorig jaar in het tweede kwartaal was dit 1,8 miljard dollar, of 2,27 dollar per aandeel. Hier rekende de markt op 2,40 dollar. De betalingen met kaarten stegen op jaarbasis met 21 procent. Het aandeel American Express noteerde vrijdag 4,6 procent lager op 135,81 dollar. Bron: ABM Financial News

