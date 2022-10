Valuta: dollar even boven 150 yen

(ABM FN-Dow Jones) De dollar noteerde donderdag kort boven de 150 yen en kan daarmee de Bank of Japan opnieuw aansporen tot interventie.

"Japan importeert nogal wat grondstoffen en een dure dollar is dan ook voor het land geen feest", aldus valutahandelaar Camille Faber van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De Bank of Japan greep eerder al in en gaf daarna ook aan klaar te staan om de yen te ondersteunen. Dat kan de bank doen met valutareserves, maar die voorraad is niet onuitputtelijk. Van Amerikaanse staatsobligaties heeft het veel meer en als die worden of moeten worden aangesproken, kan dat effect hebben op de Amerikaanse rente", aldus Faber.

De dollar noteerde donderdagochtend even op 150,09 yen.

Faber kijkt donderdag vooral uit naar de Amerikaanse verkopen van bestaande woningen in september. "Als zich daar een neerwaartse trend af gaat tekenen, kan dat een signaal zijn dat de woonkosten als belangrijk onderdeel van de Amerikaanse kerninflatie stabiliseren of zelfs dalen en dat is wat de Federal Reserve met het huidige rentebeleid nastreeft", legt Faber uit.

Voor september wordt een daling van 2,1 procent op maandbasis voor de bestaande woningverkopen verwacht.

Naast dit cijfer gaat de aandacht in de Verenigde Staten uit naar de wekelijkse steunaanvragen die verwacht worden uit te komen op 230.000 tegen 228.000 een week eerder, en verder naar de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia en de leidende indicatoren in september.

Sprekers van belang zijn voorzitter Patrick Harker van de Fed van Philadelphia en Fed-bestuurders Philip Jefferson en Lisa Cook.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 0,9786 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent hoger op 0,8754 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,4 procent en noteerde op 1,1181 dollar. De dollar noteerde op 149,94 yen.