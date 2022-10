Degroof verlaagt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 760 naar 700 euro, maar handhaaft wel de koopaanbeveling voor het aandeel. Analist Michael Roeg verhoogde zijn taxaties voor 2022 en 2023, maar stelde die voor 2024 neerwaarts bij "vanwege de onzekere economische omstandigheden". Voor dit jaar rekent Roeg op een omzetstijging van 13 procent en voor volgend jaar op 21 procent. In 2024 neemt de omzet met 4 procent toe tot 26,5 miljard euro. Verder wees Roeg op de stijgende rente, wat vooral de reden is voor de koersdoelverlaging. "Maar we herhalen ons koopadvies met kracht", aldus de analist. Bron: ABM Financial News

