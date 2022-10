Ordina trekt aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft alle ingekochte aandelen ingetrokken na afronding van het aandeleninkoopprogramma op 29 juli. Dat maakte het bedrijf uit Nieuwegein woensdagavond bekend. Er werden 3,24 miljoen aandelen ingetrokken. Het aantal uitstaande gewone aandelen bedraagt hierdoor nu iets minder dan 90,02 miljoen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.