ING opnieuw betrokken bij witwaszaak - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING zou opnieuw betrokken zijn bij een witwaszaak. Dit meldde het Financieele Dagblad vrijdag. Het zou gaan om dochteronderneming Payvision. Dat bedrijf zou jarenlang de controle van zijn klanten moedwillig hebben verwaarloosd, aldus het FD. Volgens de krant loopt er inmiddels een strafrechtelijk onderzoek tegen Payvision nadat De Nederlandsche Bank aangifte deed. Justitie verdenkt Payvision ervan tussen 2015 en 2020 tientallen miljoenen aan verdachte transacties van een reeks foute klanten te hebben doorgelaten. Het zou gaan om bedrijven waarvan later bleek dat ze criminele activiteiten ontplooiden, aldus het FD. Bijna een jaar geleden meldde de krant al dat ING Payvision zou willen verkopen. De bank nam het Amsterdamse betaalbedrijf in 2018 over. Begin volgend jaar moeten de activiteiten zijn opgeheven, volgens het FD. Als Payvision wordt vervolgd, dan zou dit opnieuw een kostbare schikking kunnen betekenen voor ING, dat in 2018 al voor 775 miljoen euro schikte met het Openbaar Ministerie nadat de bank zelf faalde met zijn witwascontroles. Bron: ABM Financial News

