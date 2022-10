Applied Materials waarschuwt voor impact nieuwe exportregels naar China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Applied Materials heeft de omzetverwachtingen voor het vierde kwartaal flink verlaagd als gevolg van de nieuwe regelgeving in de VS, die beperkingen oplegt aan de export van technologie aan China. Dit meldde het Amerikaanse bedrijf woensdagavond laat. Applied Materials verwacht dat de nieuwe regelgeving een negatieve impact heeft van 400 miljoen dollar op de omzet in het vierde kwartaal, plusminus 150 miljoen. Als gevolg mikt de Amerikaanse toeleverancier van de halfgeleiderindustrie voor het vierde kwartaal op een omzet van circa 6,4 miljard dollar, plusminus 250 miljoen, tegen de eerdere verwachting van 6,65 miljard dollar, met een foutmarge van 400 miljoen dollar. De impact van de nieuwe regelgeving wordt deels gecompenseerd door verbeteringen in de aanvoerketen. Applied Materials verwacht een aangepaste winst per aandeel voor het vierde kwartaal van 1,54 tot 1,78 dollar, waar eerder nog werd gemikt op 1,82 tot 2,18 dollar. Het bedrijf is een proces gestart om aanvullende exportlicenties en autorisaties te verkrijgen. Ook in het eerste kwartaal van boekjaar 2023 wordt een vergelijkbare impact van de Amerikaanse regelgeving voorzien. Bron: ABM Financial News

