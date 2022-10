Chinese dienstensector krimpt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in China is in september gekrompen als gevolg van de strenge maatregelen van Beijing om de corona-uitbraak in te dammen. Dit bleek zaterdag uit de inkoopmanagersindex van Caixin en S&P Global. De index daalde van 55,0 in augustus tot 49,3 in september. Een indexniveau onder de 50 duidt op krimp. "De markt was veel minder optimistisch. De verwachtingen kwamen uit op het laagste niveau in zes maanden en het op één na laagste punt sinds augustus 2020", aldus econoom Wang Zhe van Caixin. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.