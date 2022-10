Valuta: euro maakt zich op voor tweede test

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 0,98 dollar en lijkt zich op te maken voor een tweede test van de lage niveaus die recent werden gezien in een technische markt waar een paar zaken samenkomen.

"De euro staat weer wat onder druk, ook na de vastberaden woorden van Fed-prominenten donderdag en de aanvankelijke twijfel onder verschillende bestuurders van de Europese Centrale Bank bij het recente besluit de rente met 75 basispunten te verhogen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN Amro vrijdag tegen ABM Financial News. "Mocht die test slagen, dan lijkt de euro klaar voor een opmars naar een notering boven pariteit, aldus Boele.

Dinsdag kwam de euro met 0,9999 dollar al even heel dicht op het pariteitsniveau.

Boele kijkt vrijdag met grote aandacht naar de loonontwikkeling in de Verenigde Staten in het belangrijke banenrapport over september, dat vanmiddag wordt gepubliceerd. "De inflatie in de VS houdt meer verband met de loonontwikkeling dan in de eurozone en als die robuust is, dan zal dat de Fed zorgen baren", aldus Boele.

Er wordt een loonstijging op maandbasis verwacht van 0,3 procent, vrijwel gelijk aan de stijging in augustus. Verder zijn er naar verwachting vermoedelijk 275.000 banen bijgekomen in september en wordt een werkloosheid voorzien van 3,7 procent, gelijk aan het percentage in augustus.

Boele ziet bij de yen een ongekende dynamiek, die nog niet ten einde is. Op 11 augustus 1998 bereikte de dollar een hoogtepunt van 147,66 yen gevolgd door een grootschalige valuta-interventie die de dollar ten opzichte van de yen aanzienlijk omlaag zette. Dit jaar kwam de dollarkoers verschillende keren boven het psychologische niveau van 145 yen uit en dat leidde op 22 september tot een valuta-interventie door de autoriteiten. Sinds deze interventie is de markt terughoudend om de dollar opnieuw boven 145 yen te laten komen. Omdat beleggers nog steeds een zwakkere yen verwachten, hebben zij de aandacht volgens Boele verplaatst van het dollar/yen- naar het euro/yen-paar. Het argument van de divergentie van het monetaire beleid geldt ook voor de euro ten opzichte van de yen, zo is het argument.

De verkoopgolf van de yen zal volgens ABN AMRO alleen stoppen in één van de volgende drie situaties. Ten eerste, als de werkelijke divergentie van het monetaire beleid minder blijkt te zijn dan door de markt wordt verwacht. Ten tweede als er een situatie ontstaat waarin het sentiment op de financiële markten aanzienlijk verslechtert, of als er paniek uitbreekt. "De yen is samen met de Amerikaanse dollar de ultieme veilige haven, dus paniek op de financiële markten zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een scherpe stijging van de yen vanaf een zeer ondergewaardeerd niveau", aldus Boele. Als het ministerie van financiën op een cruciaal moment ingrijpt, met valuta-interventies, kan dit leiden tot een koerswijziging van de markt, hetgeen de verkoopgolf van de yen eveneens kan stoppen. In het algemeen verandert een valuta-interventie de richting van de trend niet, volgens Boele, maar vertraagt deze slechts de beweging. Wanneer de interventie echter wordt uitgevoerd in een omgeving met weinig liquiditeit en beleggers al beginnen te twijfelen aan de mate waarin de beweging kan worden voortgezet, kan een goed getimede valuta-interventie leiden tot een verandering in de trend", aldus Boele vrijdag.

De Duitse industrie produceerde in augustus op maandbasis minder dan in juli en ook minder dan verwacht, daar de daling uitkwam op 0,8 procent bij een verwachte daling met 0,5 procent, zo bleek vrijdag. De Duitse detailhandelsverkopen daalden in augustus eveneens, maar met 1,3 procent minder dan verwacht. De prognose hield het vooraf op een afname met 1,3 procent.

Naast het banenrapport komen in de Verenigde Staten vandaag ook de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet over augustus naar buiten.

Sprekers zijn vrijdag de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari, Fed-voorzitter Esther George van Kansas en voorzitter Raphael Bostic van de Fed in Atlanta. Ook John Williams van de Fed in New York spreekt vandaag.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 0,9805 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8763 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,2 procent tot 1,1184 dollar.