Zwakke PC-markt nekt AMD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Advanced Micro Devices komt in het derde kwartaal vermoedelijk flink lager uit dan waar de Amerikaanse chipproducent twee maanden geleden nog op rekende. Dit maakte AMD donderdag nabeurs bekend in voorlopige cijfers.



Voor het derde kwartaal rekende het bedrijf aanvankelijk op een gemiddelde omzet van 6,7 miljard dollar, een stijging van 55 procent op jaarbasis, bleek begin augustus nog uit de cijfers over het tweede kwartaal. Analisten rekenden op 6,84 miljard dollar.



De omzetverwachting werd donderdag verlaagd tot 5,6 miljard dollar. Dat zou een groei op jaarbasis betekenen van 29 procent.



"De voorlopige resultaten weerspiegelen een lager dan verwachte omzet van het Client segment als gevolg van verminderde processorverzendingen door een zwakker dan verwachte PC-markt en aanzienlijke voorraadcorrecties in de PC-toeleveringsketen", aldus AMD.



De operationele uitgaven kwamen in het derde kwartaal uit op 2,4 miljard dollar, schat AMD in. De aangepaste operationele kosten vallen met een geschatte 1,5 miljard dollar wel lager uit dan de 1,6 miljard dollar die eerder werd voorspeld.



AMD maakt op 1 november volledige kwartaalcijfers bekend.



Het aandeel daalde donderdag in de nabeurshandel op Wall Street bijna 4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.