Video: bear market nog niet voorbij Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De bear market is nog niet voorbij. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News. "Ik ga echt uit van een verdere daling van de aandelen van 5 tot 10 procent", zei de vermogensbeheerder. Het heeft volgens Van Eerden inmiddels zin, aangezien de waarderingen van aandelen inmiddels duidelijk lager zijn, om nu goed te kijken met welke waarde-aandelen de portefeuille gevuld kan worden. "Er zijn voldoende aandelen die aantrekkelijke waarderingen beginnen te krijgen", aldus Van Eerder. Hij noemt onder andere ASR, Ahold en Unilever. Klik hier voor: bear market nog niet voorbij Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.