OPEC+ overweegt productieverlaging van ruim 1 miljoen vaten - media

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) OPEC+ overweegt om de olieproductie met meer dan 1 miljoen vaten per dag te verlagen wanneer ze woensdag in Wenen bijeenkomt. Dit meldde persbureau Bloomberg zondag op basis van ingewijden. Een groter dan verwachte productieverlaging weerspiegelt de grote zorgen over de snelle vertraging van de wereldeconomie nu centrale banken hun monetaire beleid agressief verkrappen, zeiden afgevaardigden tegen het persbureau. De alliantie van 23 landen komt woensdag bijeen op het hoofdkantoor in Wenen, bevestigde het secretariaat van de OPEC zaterdag in een verklaring. De groep komt maandelijks online bijeen en er werd niet verwacht dat ze voor het einde van dit jaar een persoonlijke bijeenkomst zouden organiseren. Volgens marktstrateeg Helima Croft van RBC Capital Markets zou OPEC+ niet persoonlijk bijeenkomen voor een minimale productieverlaging. Bron: ABM Financial News

