Vivoryon Therapeutics wil 30 miljoen euro ophalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics wil tot 30 miljoen euro ophalen met een private plaatsing van aandelen. Dit maakte het biotechbedrijf vrijdagochtend bekend. Vivoryon sleepte al 15 miljoen euro binnen met de uitgifte, met de optie om nog eens 15 miljoen euro op te halen binnen twaalf maanden of binnen drie maanden na het bereiken van een bepaalde mijlpaal. De emissie werd gesteund door Claus Christiansen, die al lange tijd aandeelhouder is in Vivoryon, en door KKR Dawn Aggregator als nieuwe investeerder. Vivoryon zal circa 2,05 miljoen gewone aandelen plaatsen tegen een prijs van 7,30 euro per aandeel, wat ongeveer 15 miljoen euro zal opbrengen. De nieuwe aandelen zijn goed voor 9,3 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal. Op 6 oktober moet de emissie plaatsvinden. Daarnaast hebben investeerders de optie om nog eens 2,05 miljoen aandelen te kopen als een bepaalde mijlpaal wordt bereikt. Ook deze aandelen kunnen gekocht worden voor 7,30 euro per aandeel. In aanloop naar de bekendmaking van de emissie vanochtend liep het aandeel Vivoryon flink op. Het aandeel steeg afgelopen week bijna 30 procent tot 9,44 euro. Bron: ABM Financial News

