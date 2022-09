Bed Bath & Beyond ziet resultaten ineenstorten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bed Bath & Beyond heeft in het tweede kwartaal de omzet met ruim een kwart zien dalen en het verlies daardoor sterk zien oplopen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de keten in huishoudelijke artikelen. In het tweede kwartaal, dat tot eind augustus 2022 liep, zag Bed Bath & Beyond de omzet met 28 procent dalen tot bijna 1,4 miljard dollar. Een jaar eerder was dit nog krap 2 miljard. De brutomarge daalde van 30,3 naar 27,7 procent. Netto boekte het bedrijf een verlies van 366 miljoen dollar, tegenover een verlies van 73 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar geleden. Aangepast voor bijzondere posten leed het bedrijf een verlies van 3,22 dollar per aandeel. Dat is veel meer dan het verlies van 1,79 dollar die analisten volgens FactSet hadden verwacht. De aangepaste EBITDA daalde ook, van 85 miljoen winst naar 168 miljoen dollar verlies. De bijbehorende marge ging van 4,3 procent naar een min van 11,7 procent. CEO Sue Gove was niet verrast door de cijfers. Er zijn al maatregelen getroffen, aldus de CEO, maar de effecten daarvan zijn nog niet zichtbaar. Zo zijn de voorraden stevig teruggebracht en is de promotie opgevoerd. Gove ziet ook voorzichtig de eerste tekenen van herstel. In de tweede jaarhelft moeten de kosten 250 miljoen dollar lager liggen. Volgend jaar zal dit 500 miljoen dollar zijn. Verder rekent Bed Bath & Beyond voor dit jaar op een omzetdaling van 20 procent, zoals eerder al aangegeven. Het aandeel Bed Bath & Beyond lijkt donderdag 6,7 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

