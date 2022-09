AEX opnieuw lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend opnieuw lager. Kort na de klok van elf uur daalde de AEX met 0,8 procent tot 635,75 punten.

"In de afgelopen handelsdagen, is de druk op de beurzen een weerspiegeling van de onrust die we zien op de obligatiemarkten", aldus analisten van UBS. "Nu die onrust wat afneemt, zien we de aandelenmarkten ook wat tot rust komen." De grote Amerikaanse indices lieten woensdagvond flinke winsten zien, terwijl ook de Aziatische beurzen groen kleurden.

De Europese beurzen wisten de weg omhoog vanochtend echter niet te vinden en ook de Amerikaanse futures duiden inmiddels op een lagere opening van de Amerikaanse aandelenmarkt vanmiddag.

"We hebben in de afgelopen weken flink wat klappen gekregen en beleggers zoeken naar hoopvolle signalen", aldus obligatiespecialist Rob Daly van Glenmede Investment Management. "Maar iedere hoop is op dit moment misplaatst", zo vindt Daly.

Ondanks de wereldwijd toegenomen volatiliteit op de aandelenmarkten bleef het risicosentiment van institutionele beleggers in september stabiel, zo merkte State Street Global Markets op in een rapport.

"Zoals verwacht werden Europese beleggers opgeschrikt door een aanhoudende energiecrisis, afnemende groeivooruitzichten en het strakke rentebeleid van de wereldwijde centrale banken", aldus macrostrateeg Cayla Seder van State Street.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9674. De olieprijzen liepen licht terug tot 82 dollar.

Op macro-economisch vlak wordt vanmiddag nog uitgekeken naar definitieve groeicijfers uit de VS over het tweede kwartaal.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde alleen het defensieve Unilever in het groen met een plus van 0,9 procent. Deutsche Bank herhaalde het koopadvies voor Unilever, maar verlaagde wel het koersdoel met 1 euro tot 45,00 pond. Randstad koerste 8,4 procent lager, maar het aandeel noteert vandaag ex-dividend. Ahold leverde 3,4 procent in en ArcelorMittal verloor 2,2 procent.

In de AMX verloren Alfen, Corbion en Aalberts tot 3,0 procent. OCI hield de voeten droog met een winst van 1,4 procent. Fagron klom 1,0 procent.

In de AScX daalde Sligro 3,9 procent en Majorel 3,1 procent. Fastned leverde 3,0 procent in. Vivoryon Therapeutics steeg opnieuw 2,8 procent, nadat het op woensdag al fors steeg. Ook aandelen van andere bedrijven die actief zijn met Alzheimer deden het gisteren goed. Volgens analist Dylan van Haaften van zakenbank Bryan Garnier is dit te danken aan positieve studieresultaten van BioArctic. Of Vivoryon nu direct voordeel haalt uit de studiedata van BioArctic met Lecanemab, is maar de vraag volgens Van Haaften, "maar het sentiment is wel verbeterd".