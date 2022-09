Hongarije stopt cyclus van renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Hongaarse centrale bank heeft de rente met 125 basispunten verhoogd tot 13,00 procent, en stelt dat de rente nu hoog genoeg is om de inflatie in te perken. "De Magyar Nemzeti Bank behoorde tot de eerste instellingen die begonnen met het verkrappen van de monetaire omstandigheden, door de rente sinds juni 2021 met meer dan 12 procentpunt te verhogen", verklaarde de centrale bank. "Hiermee zijn de rentecondities streng genoeg geworden." De cyclus van renteverhogingen wordt daarom nu gestopt. De monetaire comissie denkt dat de risico's voor de verwachte ontwikkeling van de inflatie in het rapport uit september symmetrisch zijn geworden: de kans dat de energie- en grondstoffenprijzen fors dalen en daarmee ook de inflatie, is ongeveer even groot als de kans dat de energieprijs hoog blijft, waardoor de inflatie verder stijgt door tweederonde-effecten. De bank rekent op een inflatiecijfer van gemiddeld 13,5 tot 14,5 procent in 2022. In de eerste helft van 2023 voorziet de centrale bank een trage daling en in de tweede helft van het jaar een meer significante daling van de binnenlandse inflatie. In de eerste helft van 2024 zou de inflatie weer binnen de bandbreedte moeten komen, die de centrale bank kan tolereren. De centrale bank gaat het monetaire klimaat verder verkrappen door de liquiditeit van de Hongaarse forint te verminderen. Dat zal vanaf 1 oktober onder andere gebeuren door obligaties te veilen en ook een instrument te openen voor langere deposito's. De centrale bank kondigde aan de krappe monetaire omstandigheden langdurig te zullen handhaven, totdat de inflatieverwachtingen verankerd zijn en het inflatiedoel duurzaam is bereikt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.