Video: ondanks halvering gasprijs houdt onzekerheid aan

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de gasprijs in een maand tijd ongeveer is gehalveerd, blijft de onzekerheid groot en hangt er veel af van wat de komende winter gaat brengen. Dit zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO voor de camera tegen ABM Financial News.

Er zijn volgens van Cleef een drietal redenen voor de recente daling van de gasprijs.

Allereerst heeft de Europese Commissie recent een serie maatregelen bekendgemaakt, zoals de introductie van een prijsplafond, om de gasprijs te beteugelen. Daarnaast is volgens Van Cleef het beurssentiment in zijn geheel negatief, wat zijn weerslag heeft op de energiemarkt. Tenslotte zijn de Europese gasvoorraden goed gevuld.

Wat dat betreft gaan we goed voorbereid de winter in, meent Van Cleef.

De aanhoudende onzekerheid komt volgens de econoom voort uit het feit dat we niet weten of we een harde of zachte winter tegemoet gaan en wat de effecten daarvan zullen zijn op de vraag en het aanbod. "Dat geldt niet alleen voor Europa, maar bijvoorbeeld ook voor Azië. Is de winter in Azië zwaar dan vloeit vervolgens alle LNG richting Azië, waardoor wij bijvoorbeeld moeite hebben onze reserves aan te vullen in aanloop naar de daaropvolgende winter", aldus Van Cleef.

Klik hier voor: ondanks halvering gasprijs houdt onzekerheid aan