Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager nadat de inkoopmanagersindices van de belangrijkste economieën van de muntunie geen reden tot opluchting boden. Die mineur kwam nog eens bovenop de daadkracht van de diverse centrale banken in de afgelopen dagen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 1,4 procent op 393,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,3 procent naar 3.449,08 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,0 procent met een stand van 5.860,65 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 1,6 procent naar 7.043,11 punten. "Een recessie in de eurozone ligt in het verschiet, nu bedrijven melding maken van verslechterende bedrijfsomstandigheden en toenemende druk door de stijgende energiekosten", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "Bedrijven wijzen op de verslechterde ontwikkelingen en de toegenomen prijsdruk, vooral als gevolg van de fors gestegen energiekosten", aldus Williamson. Met name Duitsland heeft het volgens hem zwaar. "De bezorgdheid is duidelijk verschoven van de aanvoerketen naar energie en de stijgende kosten", zei de econoom. "De uitdaging voor beleidsmakers ligt in het terugbrengen van de inflatie zonder een harde landing voor de economie te veroorzaken. Maar dit wordt steeds moeilijker", concludeerde Williamson. Olie noteerde vrijdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 2,0 procent in het rood op 81,79 dollar, terwijl voor een november-future Brent 88,79 dollar werd betaald, een daling van 1,8 procent. De euro/dollar noteerde op 97. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9812 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9834 op de borden.



Bedrijfsnieuws Easyjet verwacht dat de vakantievluchten in het boekjaar 2022 een winst voor belastingen zullen opleveren van meer dan 35 miljoen Britse pond en stelde dat het op schema ligt om een winst van 100 miljoen te boeken op de middellange termijn. De koers van het aandeel Easyjet noteerde X procent . Op de beursborden van Parijs en Frankfurt domineerde het rood opnieuw. Op beide beurzen noteerde de koers van het aandeel Airbus overigens een opvallende stijging van 3,0 procent nadat de CEO van het bedrijf vrijdag aangaf dat de doelstelling voor het aantal af te leveren vliegtuigen voor dit jaar kan worden gehaald, maar niet zonder de nodige moeite. De koers van het aandeel Shell daalde in Amsterdam 4,0 procent, van BP leverde in Londen 3,5 procent in. Het aandeel TotalEnergies weet in Parijs het koersverlies relatief te beperken tot 2,1 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,0 procent in het rood. De S&P500-index sloot donderdag 0,8 procent lager op 3.757,99 punten. De Dow Jones-index daalde 0,4 procent tot 30.076,68 punten en technologiebeurs Nasdaq eindigde 1,4 procent lager op 11.066,81 punten. Bron: ABM Financial News

