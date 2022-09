Degroof Petercam verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor OCI verhoogd van 39,00 naar 45,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Frank Claassen ziet de prijzen voor stikstofmeststoffen weer opleven en de vooruitzichten zien er volgens hem gunstig uit. "Na een kleine dip in de zomer vanwege de gebruikelijke lage vraag in dat seizoen, trekken de prijzen weer aan", aldus Claassen. OCI profiteert volgens de analist van een combinatie van hoge prijzen en goedkope gascontracten. Hij verhoogde zijn EBITDA-ramingen met 4 procent voor 2022 en zelfs met 22 procent voor 2023. Voor het jaar daarop verhoogde Claassen de EBITDA-raming met 15 procent. De analist verwacht binnenkort een dividend van 3,55 euro per aandeel en verdere dividenduitkeringen sluit hij niet uit. "Gezien de sterke balans en vrije kasstroom, verwachten we hogere dividenden in de komende jaren." Tegelijk blijft er volgens Claassen genoeg ruimte over voor nieuwe investeringen. Het aandeel OCI koerste donderdag 1,3 procent lager op 37,64 euro. Bron: ABM Financial News

