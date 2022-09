AEX fors lager van start na dot plot Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag op voor een fors lagere opening na een negatieve koersreactie op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond op Wall Street.

Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 1,7 procent lager.

De AEX sloot woensdag in aanloop naar het rentebesluit nog 1,2 procent hoger op 669,79 punten. Ook de Amerikaanse hoofdindices noteerden tot het besluit in het groen.

De Amerikaanse centrale bank verhoogde conform de verwachting de belangrijkste rente, de federal funds rate, met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,00 tot 3,25 procent. Het besluit werd unaniem genomen. Een negatieve verrassing was echter de dot plot, die de renteverwachting van de individuele bestuursleden van de Fed toont.

De hoge inflatie zal volgens de centrale bankiers langer aanhouden en zij schatten gemiddeld in dat de federal funds rate in 2023 zal pieken op 4,6 procent, wat iets meer is dan de 4,5 procent waar de markt op rekende. In de juni prognose was dit nog 3,8 procent.

"We hebben zowel de instrumenten als de vastberadenheid die nodig zijn om de prijsstabiliteit te herstellen voor Amerikaanse gezinnen en bedrijven", zei Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de persconferentie volgend op het rentebesluit.

"We zullen doorgaan [met het verhogen van de rente] totdat we zeker weten dat de klus is geklaard", zette Powell zijn woorden kracht bij. Wat de vrees voor een recessie betreft zei hij dat "niemand weet of het beleidspad van de Fed tot een recessie zal leiden".



Beleggers zagen afgelopen week de bui al hangen nadat de inflatie in augustus in de VS met 8,3 procent hoger was uitgevallen dan verwacht. Wel nam de inflatie op maandbasis af dankzij dalende energieprijzen.

Na de inflatiecijfers van vorige week dinsdag, zette Wall Street een scherpe daling in en een deel van de beleggers rekende erop dat de verwachte renteverhoging met 75 basispunten nu in de koersen verdisconteerd zou zijn.

Wall Street koerste meteen na het rentebesluit lager om vervolgens flink te herstellen. In het laatste handelsuur kleurden de koersenborden echter toch weer flink rood. Hoofdgraadmeter S&P 500 noteerde bij de slotzoemer op het laagste punt van de handelsdag met een verlies van 1,7 procent.

De euro koerste ten opzichte de dollar vanochtend rond het laagste niveau in ongeveer 20 jaar op 0,9831. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,55 procent.

In Azië liet de Bank of Japan vanochtend conform verwachting de rente ongemoeid op -0,1 procent. De yen daalde vanochtend ten opzichte van de dollar met een half procent naar een nieuw dieptepunt. Een dollar levert nu bijna 145 yen op. Begin 2001 was dit nog iets meer dan 100 yen.

In Azië weet de Nikkei index index in Tokio met een verlies van een half procent een deel van de openingsverliezen weg te werken. De Hang Seng index in Hongkong is onder aanvoering van techaandelen de negatieve uitschieter met een verlies van ongeveer twee procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend enkele tienden van een procent hoger na een verlies van 1,2 procent op 82,94 dollar per vat woensdagavond.

Vandaag staan nog de rentebesluiten van de Bank of England, de Zwitserse centrale bank en de Turkse centrale bank op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Lavide ontving van fiscale en juridische adviseurs een positief advies over een doorstart. Nu dit advies op tafel ligt, wordt ook de financiering door Kennie Capital en een mede-aandeelhouder voorlopig voortgezet.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 1,7 procent tot 3.789,89 punten, de Dow Jones index verloor 1,7 procent op 30.183,71 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent lager op 11.220,19 punten.