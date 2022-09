UBS vindt Wolters Kluwer koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank UBS heeft een koopadvies afgegeven voor Wolters Kluwer met een koersdoel van 130,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. UBS vindt het dataconcern een aantrekkelijke combinatie van versnelde omzetgroei, een defensief karakter van die omzet, margegroei en een sterke kasstroom, waarmee het bedrijf in staat is de aandeelhouder goed te belonen. Voor de middellange termijn verwacht UBS een onderliggende omzetgroei van meer dan 5 procent met een positief effect op de ontwikkeling van de winst per aandeel én de aandelenkoers. Volgens UBS noteert de koers onder die van sectorgenoten als RELX en Thomson Reuters, ondanks dat de omzetgroei hoger ligt. Die omzet profiteert volgens de zakenbank van een verder toenemende regelgeving, een toename van goedgekeurde medicijnen en een groeiende behoefte aan zogeheten tools die de productiviteit verhogen. Verder ziet UBS meer omzet komen uit cloud-toepassingen, internationale groei voor medische tools en analytische software. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een rood Damrak 0,4 procent hoger op 99,74 euro. Bron: ABM Financial News

