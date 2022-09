Ebusco tekent contract met Noors Nobina Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een contract getekend met het Noorse Nobina voor de levering van 76 bussen van het type 3.0. Dit maakte de producent van elektrische bussen uit Deurne vrijdag voorbeurs bekend. De levering van de bussen staat gepland voor eind 2023. "Met dit contract verstevigt Ebusco zijn positie in Noorwegen significant", aldus de fabrikant. Nobina, de grootste aanbieder van openbaar vervoer in Scandinavië, is een bestaande klant van Ebusco, maar het is voor het eerst dat er bussen worden aangeschaft voor Noorwegen. De voorgaande orders waren allemaal bestemd voor Denemarken. Ebusco meldde niet hoeveel er met de opdracht is gemoeid. Bron: ABM Financial News

