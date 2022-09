Beursblik: rente ECB valt dit jaar hoger uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De depositorente van de Europese Centrale Bank staat eind dit jaar mogelijk op 2,00 procent. Dit verwacht ABN AMRO na het herzien van zijn verwachtingen. De ECB verhoogde de belangrijkste rentes afgelopen week met 75 basispunten, waardoor de depositorente nu op 0,75 procent staat. In de nieuwe voorspelling rekenen de economen van ABN AMRO ook op een renteverhoging van 75 basispunten in oktober en van nog eens 50 basispunten in december. Daarmee komt de zogeheten 'terminal rate'; oftewel het renteniveau waarop de centrale bank stopt met het verhogen van de rente, uit op 2,00 procent. Eerder verwachtte ABN AMRO een terminal rate van 1,50 procent. ABN AMRO voorziet dat de rente in 2023 op 2,00 procent blijft staan. Het "meest waarschijnlijke" alternatieve scenario is dat de ECB de rente nog drie keer met 50 basispunten verhoogt: in oktober, december en februari, aldus ABN AMRO. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.