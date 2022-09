Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel Onward licht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor Onward Medical verlaagd van 14,50 naar 14,00 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Onward heeft vanochtend positieve studieresultaten gepubliceerd. "We zijn tevreden met de eerste resultaten, aangezien de studie het primaire eindpunt heeft gehaald", aldus de analisten van Kepler. De gedetailleerde resultaten zullen na de beoordeling van de Amerikaanse toezichthouder FDA gepubliceerd worden. De review door de FDA mag volgens de analisten eind dit jaar of begin volgend jaar worden verwacht. Kepler Cheuvreux verwacht daarnaast dat de resultaten van de LIFT Home Pilotstudie nog dit jaar gepubliceerd zullen worden. Mogelijk lukt het Onward om in de Verenigde Staten een breed label te krijgen dat zowel thuisgebruik met ARC EX als in de kliniek dekt. Het koersdoel werd licht verlaagd nadat een andere analist bij Kepler Onward is gaan volgen. Het aandeel Onward spoot dinsdagochtend 31,5 procent omhoog tot 7,35 euro. Bron: ABM Financial News

