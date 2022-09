Verlies Nio loopt sterk op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nio

(ABM FN-Dow Jones) Nio heeft in het tweede kwartaal een groter dan verwacht verlies geleden en gaf een tegenvallende vooruitblik voor het lopende kwartaal. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Chinese fabrikant van elektrische auto’s. Het aandeel daalde woensdag na de cijfers met 6 procent in de handel voorbeurs op Wall Street. Het nettoverlies steeg afgelopen kwartaal naar 2,76 miljard renminbi, tegen 1,78 miljard verlies een kwartaal eerder en 587 miljoen verlies een jaar eerder in het tweede kwartaal. Aangepast voor bijzondere posten steeg het verlies per aandeel tot 1,34 renminbi, waar analisten geraadpleegd door FactSet gemiddeld op 1,13 renminbi rekenden. De omzet van de fabrikant van elektrische auto's steeg wel met 22 procent, tot 10,3 miljard renminbi, of 1,5 miljard dollar. Dat was meer dan de consensusverwachting van 9,8 miljard renminbi. De omzet uit de verkoop van auto's bedroeg 9,6 miljard renminbi. Er werden 25.059 elektrische auto's afgeleverd, wat een toename was van 14 procent op jaarbasis. "We hebben solide financiële resultaten bereikt in het tweede kwartaal van 2022, ondanks de geweldige uitdagingen en volatiele kosten", zei CFO Steven Wei Feng. De coronacrisis was een belangrijke oorzaak van die problemen. De brutomarge daalde van 18,6 naar 13,0 procent, door hogere investeringen in het netwerk van oplaadstations en onderhoudsstations. Outlook Nio rekent voor het derde kwartaal op een omzet van 12,85 miljard tot 13,6 miljard renminbi. Dat is fors lager dan de consensusverwachting van 16,4 miljard. De Chinese fabrikant verwacht in het lopende kwartaal 31.000 tot 33.000 auto's te kunnen afleveren. Bron: ABM Financial News

