AEX met rentevrees richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag flink lager geëindigd en bleef maar net boven de grens van 700 punten. De AEX sloot 1,8 procent lager op 705,08 punten en verloor op weekbasis circa 2 procent.

De markt was een groot deel van de dag in afwachting van inflatiecijfers uit de VS en de toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell tijdens de centrale bankenbijeenkomst in Jackson Hole.

Toch was het een "proefballonnetje", zoals beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital zei, van de Europese Centrale Bank die voor paniek zorgden op de Europese beurzen. Persbureau Reuters meldde dat de ECB overweegt om de rente in september met 75 basispunten te verhogen.

"De kans dat de ECB de rente daadwerkelijk met 75 basispunten verhoogt, is klein. Dit doen ze wel vaker aan het eind van de handelsweek om even te peilen hoe de markt mogelijk zou kunnen reageren op een dergelijke stap", zei Schutte.

De toespraak van Powell bracht de markten weinig opluchting. "Vooralsnog lijkt de belangrijkste boodschap dat de Amerikaanse centrale bank de lagere inflatie verwelkomt, maar dat dit nog niet voldoende is om de koers van het monetaire beleid te wijzigen", zei Schutte.

Vrijdag werd bekend dat de PCE-inflatie in de VS in juli is gedaald. Daar stond tegenover dat de inkomens en bestedingen afgelopen maand minder hard dan verwacht zijn gestegen.

Powell erkende in zijn toespraak dat het terugdringen van de inflatie gepaard gaat met economische pijn voor "huishoudens en bedrijven", maar dat de pijn nog een stuk groter wordt als de Fed er niet in slaagt om de inflatie naar beneden te krijgen.

Powell zei vrijdag dat het volgende rentebesluit zal afhangen van het complete economische plaatje dat inkomende macrodata schetsen en de vooruitzichten. Hij deed geen concrete uitspraken over de omvang van de verhoging in september.

Een meerderheid van de markt rekent volgens de CME FedWatch Tool op een renteverhoging van 75 basispunten in september. Na de Amerikaanse inflatiedata die vanmiddag verschenen, daalde die verwachting even tot onder de 50 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,03 procent, terwijl de Duitse variant steeg naar 1,39 procent.

De euro/dollar handelde richting het slot op 0,9999 en WTI-olie kostte rond de 92 dollar per vat.

Stijgers en dalers

In de AEX waren de winsten zeer beperkt. Heineken, Shell, NN Group en Signify bleven in het groen. RELX en Unibail-Rodamco-Westfield daalden zo'n 4 procent en Just Eat Takeaway bijna 8 procent.

In de AMX waren de winsten ook niet heel overtuigend. OCI en CTP wonnen ongeveer een procent en SBM Offshore ruim een half procent. Corbion leverde ruim 3 procent in.

CM.com en B&S Group stegen ruim 2 procent in de AScX en koploper Nedap 4,5 procent.

Eurocommercial Properties daalde meer dan een half procent na het openen van de boeken. Degroof Petercam was positief verrast door de outlook die het vastgoedfonds gaf. Voor dit boekjaar gaat Eurocommercial Properties uit van een direct resultaat per aandeel van 2,20 tot 2,30 euro. Dit levert bij 2,25 euro volgens Degroof een dividendrendement op van 7,7 procent.

Pharming leverde ruim 10,5 procent in.

Lokaal daalde Sif zo'n 4 procent, ondanks volgens ING solide halfjaarcijfers.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot 2,5 procent lager.