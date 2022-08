Vlakke start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een rustige opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

Donderdag wist de AEX index onder aanvoering van halfgeleiders en Shell nog met 0,4 procent in het groen te sluiten, ondanks onder meer een verlies van Adyen van bijna 4 procent na cijfers.

Wall Street deed het donderdagavond kalm aan en de hoofdindices sloten nipt in het groen. Een dag eerder doorbrak de Dow Jones index nog een winstreeks van vijf handelsdagen, na onder meer de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve,

"De markt consolideert deze week een beetje, het gaat een beetje heen en weer. Ik denk dat dit nog steeds een gezonde markt is”, zei technisch analist Frank Gretz van Wellington Shields, die benadrukte dat er de afgelopen weken onder de aandelen een stuk meer stijgers dan dalers waren, hetgeen er op wijst dat de rally sinds half juli breed gedragen is.

In deze periode is de S&P 500 met ongeveer 13 procent opgelopen. In het lopende jaar, dat onder meer gekenmerkt wordt door de oorlog in Oekraïne en een heel hoge inflatie, bedraagt het verlies voor de hoofdindex daardoor nog maar 10 procent, nadat de slechtste jaarhelft sinds 1970 werd neergezet.

Philippe Gijsels, strateeg bij BNP Paribas Fortis, waarschuwde in gesprek met ABM Financial News echter voor een stilte voor de storm. De beurzen zijn in de eerste zes maanden van het jaar sterk gedaald, om vervolgens vanaf begin juli weer sterk op te veren. Deze rally werd volgens Gijsels gevoed door het idee dat de inflatie onder controle begint te komen, waardoor centrale banken minder agressief de rente hoeven te verhogen.

"We hebben een volatiel beursjaar achter de rug", aldus Gijsels, die waarschuwt dat de rest van het jaar net zo volatiel zal zijn.

Donderdag nabeurs rapporteerde halfgeleiderspecialist Applied Materials over het afgelopen kwartaal een lagere winst als gevolg van de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, maar het resultaat was wel beter dan verwacht. De nettowinst daalde op jaarbasis met 6 procent naar 1,61 miljard dollar, bij een 5 procent hogere omzet van 6,62 miljard dollar. In de elektronische handel nabeurs koerste het aandeel krap 2 procent hoger.

Aziatische beleggers lijken het vanochtend ook even niet te weten. De beurzen in Tokio, Shanghai en Sydney noteren vrijwel onveranderd. Hongkong win wel bijna een half procent, terwijl Seoel juist een half procent prijs geeft.

Beleggers in Azië werden onder meer geconfronteerd met een oplopende Japanse inflatie in juli van 2,6 procent, na een stijging van 2,4 procent in juni.

De olieprijs zat donderdag wel duidelijk in de lift met een stijging van de Amerikaanse olie-future met bijna 3 procent naar 90,50 dollar per vat. De olieprijs steeg daarmee voor de tweede dag op rij, nadat eerder deze week nog het laagste niveau sinds begin dit jaar werd bereikt, net onder de 86 dollar per vat. Half juni piekte de future nog ruim boven de 120 dollargrens.

"Ruwe olie breidde de winsten van woensdag uit, toen een grote daling van de voorraden in de VS de markt verraste", zag Peter Cardillo van Spartan Capital. "Echter, we blijven herhalen dat de olieprijzen naar verwachting zullen dalen omdat de technische factoren zwak blijven en vanwege het feit dat een nucleair akkoord tussen de VS en Iran nadert."

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees daarentegen ook op de zorgen over een krapper aanbod nu de Russische olie-embargo's in zicht komen. De Europese gasprijs steeg donderdag ondertussen met 7 procent en noteerde op een recordhoogte van 241 euro per megawattuur.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway verkoopt het belang in iFood aan Prosus.



Ajax en Jurriën Timber hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, dat liep tot en met 30 juni 2024. Ajax bereikte verder een akkoord met Torino FC over de overgang van Perr Schuurs.

BAM is gestart met het inkopen van circa 5,3 miljoen aandelen. Het inkoopprogramma van in totaal 5,28 miljoen aandelen, moet uiterlijk op 30 november dit jaar zijn afgerond. De ingekochte aandelen gebruikt de bouwer voor het belonen van het eigen personeel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,2 procent op 4.283,74 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.999,04 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op een stand van 12.965,34 punten.