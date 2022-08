Adyen overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in de eerste helft van 2022 de verwachtingen overtroffen met een volumegroei van 60 procent. Dat bleek donderdag bij de halfjaarcijfers van de betaalspecialist. Het verwerkte transactievolume steeg tot 345,8 miljard euro. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een groei van 53 procent tot 330 miljard euro, hoewel sommige analisten in aanloop naar de halfjaarcijfers al lieten weten te rekenen op een meevaller. De nettowinst steeg met 38 procent tot 282,1 miljoen euro. De netto-omzet steeg naar 608,5 miljoen euro, wat 37 procent meer was dan in de eerste helft van vorig jaar. Het EBITDA-resultaat steeg met 31 procent tot 356,3 miljoen euro bij een marge van 59 procent. Het EBITDA-resultaat was wel een fractie lager dan in de tweede helft van vorig jaar. De marge per transactie daalde verder, net als in voorgaande periodes, tot 17,6 basispunten, tegen 18,6 basispunten in de tweede helft van 2021 en 20,6 basispunten in de eerste helft van het jaar. Dit is een logisch gevolg van de groeiende schaal, volgens Adyen. In het segment Digital, waaronder de grote online-winkels vallen, bedroeg de groei 55 procent tot 217,6 miljard euro en in het segment waar de vliegtickets onder vallen was de volumegroei 78 procent, tegen 83 procent een jaar eerder. De transactievolumes van betaalautomaten verdubbelden tot 42,6 miljard euro. "Dit is een snelgroeiende markt", aldus Adyen. Het segment Unified Commerce zag de volumes groeien met 83 procent tot 80,1 miljard euro. Adyen blijft hier innoveren, stelde het bedrijf, om groeikansen te benutten, onder andere door contactloos betalen met de iPhone mogelijk te maken. Het personeelsbestand werd versneld uitgebreid tot inmiddels 2.575 voltijdbanen. Bron: ABM Financial News

