'Optimisme rond Adyen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Enige voorzichtigheid is geboden bij het aandeel Adyen, nu het meer dan 50 procent is gestegen na een diepe dip, maar veel analisten denken toch dat de betaalspecialist kan verrassen met zijn volumegroei. Adyen publiceert donderdag zijn halfjaarcijfers. De consensusverwachting van analisten ligt op een groei van de transactievolumes van 53 procent in de eerste helft van dit jaar, waarmee het bedrag op 330 miljard euro zou komen. Morgan Stanley zegt positiever te zijn dan deze consensusverwachting voor de volumes, en ziet ondanks het recente koersherstel nog voldoende ruimte voor koerswinst. Ook Credit Suisse denkt dat de consensus wel eens te voorzichtig kan zijn, wijzend op het sterke herstel in de reisbranche. Daar haalt Adyen zo'n 30 procent van zijn volumes vandaan, met name uit vliegtickets, maar ook uit evenementen en taxi-apps. Sterk herstel in de reisbranche na de coronacrisis zou moeten compenseren voor de tragere groei in e-commerce die andere bedrijven hebben gemeld, na de opleving van het online-shoppen tijdens de pandemie. De volumecijfers van grote online-winkels laten zien dat de gemiddelde groei is gehalveerd van 23 procent in 2021 naar 11 procent in 2022. Bank of America denkt dat dit voor Adyen een veel geringere vertraging van 46 procent groei naar 40 procent groei zal zijn. Morgan Stanley denkt ook dat Adyen tegen die vertraging beschermd is, omdat het Amsterdamse betaalbedrijf vooral groeit doordat grote online-winkeliers die reeds met Adyen werken, een steeds groter deel van hun transacties via Adyens betaalplatform laten lopen. Daarom rekent de bank nog op 44 tot 45 procent volumegroei bij e-commerce bij Adyen dit jaar, aanzienlijk beter dan de markt. Deutsche Bank rekent op een goed kwartaal voor betaaldienstverleners. De bank denkt dat de volumes ook in een recessie overeind zullen blijven, omdat er steeds meer met betaalkaarten wordt betaald, ook voor basisbehoeften. Inflatie raakt deze volumes niet, en omdat consumenten tijden recessies vaker kleine aankopen doen, leidt dit juist tot meer transacties en dus hogere vaste fees per transactie voor Adyen. Ook Berenberg blijft positief over het marktleiderschap van Adyen, dat voorlopig niet zal worden uitgedaagd door nieuwkomers, volgens de analisten. Adyen blijft een groter deel van de onlinevolumes van internationale winkelketens voor zijn rekening nemen, en wint daarnaast geleidelijk marktaandeel in de offline-markt. Adyen zag de volumes toenemen van 66 miljard in 2016 tot meer dan 500 miljard euro in 2021. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.