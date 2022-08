Update: Winst Tencent halveert ruimschoots Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Tencent

(ABM FN-Dow Jones) Tencent Holdings heeft in het tweede kwartaal de winst ruimschoots zien halveren, terwijl de omzet ook iets daalde. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Chinese internetgigant, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een stevig belang heeft. De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 134,0 miljard yuan, omgerekend 19,4 miljard euro. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 138,3 miljard yuan. Vooral bij de advertentietak stonden de inkomsten onder druk. Op jaarbasis daalden die met 18 procent tot 18,6 miljard yuan. De aangepaste EBITDA-marge daalde op jaarbasis van 36 naar 33 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de marge nog 34 procent. Dit leverde een nettowinst op van 18,6 miljard yuan, een daling op jaarbasis van liefst 56 procent. Op kwartaalbasis liep de winst met 19 procent terug. Zowel de omzet als de winst viel lager uit dan de markt had verwacht. In het afgelopen kwartaal bediende Tencent met Weixin en WeChat 1,30 miljard gebruikers. Dat is een stijging op jaarbasis van 3,8 procent en van 0,8 procent op kwartaalbasis. In een toelichting sprak Tencent van lastige marktomstandigheden. Het bedrijf zet daarom in op meer efficiency en nieuwe initiatieven om omzet te genereren, zoals in-feed advertenties in Video Accounts. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.